112-fotograaf krijgt erepenning en -munt van de brandweer

(Foto: 112Groningen) (Foto: 112Groningen) (Foto: 112Groningen) (Foto: 112Groningen) (Foto: 112Groningen)

Wim de Vries, 112-fotograaf uit Bedum, kreeg woensdagavond een grote verrassing. De plaatselijke brandweer overhandigde hem de erepenning van de Veiligheidsregio en de eremunt van het Bedumer korps.

De erepenning is normaal gesproken alleen voor brandweermensen die stoppen bij de brandweer of voor iemand die zich jaren heeft ingezet bij de brandweer.



Ereronde

De 69-jarige De Vries is ernstig ziek. Hij was de afgelopen twaalf jaar actief voor de site van 112Groningen.nl. Door de jaren heen kwam de fotograaf vaak over de vloer bij de plaatselijke brandweer om foto's te maken bij oefeningen en incidenten.



Na de overhandiging maakte De Vries samen met de blusgroep van Bedum een ereronde door het dorp.

