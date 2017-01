Delfzijl ruimt voor bijna één miljoen euro aan bommen op

(Foto: Niels van der Veer)

De gemeente Delfzijl heeft vorig jaar voor 850.000 euro aan bommen opgeruimd die niet zijn geëxplodeerd. Omdat dit een aanzienlijk bedrag is, wil de gemeente dat het Rijk zes ton meebetaalt.

Het gaat niet alleen om de kosten voor het opruimen, ook de kosten voor onderzoek zijn in het bedrag meegenomen.



Nieuwe dijk

Zo heeft de gemeente onderzoek laten doen of er bommen lagen op de plek waar de nieuwe dijk zou worden aangelegd. Ook bij het Muzeeaquarium en nieuwbouw op industrieterrein Oosterhorn is onderzoek gedaan.



Scherven

Bij die onderzoeken zijn onder meer zogeheten S-mijnen en een brisantgranaat gevonden. Dat is munitie waarbij scherven of stukjes staal in het rond vliegen als de bom ontploft. Het werd onder meer gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De mijnen en de granaat zijn inmiddels opgeruimd.



Burgemeester Beukema laat weten dat de gemeente ook in 2017 onderzoek blijft doen naar niet geëxplodeerde munitie.

Door: RTV Noord Correctie melden