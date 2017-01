Zeldzame zadelrob uitgezet in de Noordzee

(Foto: Steven Radersma) (Foto: Steven Radersma) (Foto: Steven Radersma)

De voor Nederland zeer zeldzame zadelrob Harpie, die in oktober in Pieterburen werd opgevangen, is woensdagmiddag uitgezet in de Noordzee.





De zadelrob woog toen 60 kilo, minder dan de helft van het gewicht dat ze zou moeten hebben. De afgelopen maanden is ze aangesterkt in het zeehondencentrum, waar het een gewicht bereikte van 142 kilo. De rob werd tijdens een speciale expeditie ruim 100 kilometer boven Ameland vrijgelaten.



Die locatie is vlakbij een Noordelijke zeestroom. De hoop is dat de zadelrob via die stroom de weg terug kan vinden naar haar natuurlijke leefgebied in de poolcirkel.



Door: Steven Radersma Correctie melden