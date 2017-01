Noordlaren blijft voorlopig enige marathon deze winter

(Foto: RTV Noord)

Het blijft deze winter vooralsnog bij één marathon, namelijk die van woensdagochtend in Noordlaren. Haaksbergen was lang in de race om de tweede marathon te organiseren, maar de KNSB besloot woensdag anders.





Geen risico's

'Aangezien er voor komende nacht geen strenge vorst wordt verwacht, zal de situatie waarschijnlijk niet verbeteren. Met losse brokken ijs gaan we geen risico's nemen', meldt een woordvoerder van de KNSB.



Andere ijsbanen hebben geen plannen voor een marathon, waardoor de wedstrijd van woensdagochtend in Noordlaren voorlopig de enige van deze winter is.



Schouten

De winst in Noordlaren ging bij de vrouwen naar Lisa van der Geest. Bij de mannen bleek Simon Schouten de snelste. Hij troefde Groningers Robert Post en Sjoerd den Hertog af.



