Paas: 'Dit verkiezingsdebat is geen journalistieke productie'

Commissaris van de Koning René Paas, lid van het dagelijks bestuur van Samenwerkingsverband Noord-Nederland, is verbaasd over de ophef rondom het Noord-Nederlands verkiezingsdebat.

Dat debat wordt georganiseerd door de SNN. De omroepen RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân zouden medeverantwoordelijk zijn voor de inhoud van het debat, maar hebben zich teruggetrokken.Een van de redenen is dat de omroepen de partij 50Plus wilden uitnodigen als achtste partij en vervanger van de PVV, maar SNN wilde daar niet aan . 'Bij SNN zeggen ze: wij organiseren, dus wij bepalen', zegt RTV Noord-hoofdredacteur Mischa van den Berg.'Wij willen daar geen journalistieke verantwoording over afleggen, daar doen we niet aan mee. We wilden 50Plus naast de grootste partijen, dat brengt volgens de redacties een bepaalde spanning in het debat, een partij die een ander geluid laat horen uit de samenleving. Maar SNN wilde dat niet.'Paas geeft aan dat het uitnodigingenbeleid richting de partijen 'zorgvuldig is afgewogen'.'Dat heeft alles te maken met het feit dat dit debat niet voor het eerst wordt gehouden', zegt Paas. 'Aan het einde van elk debat kijk je kritisch terug en stel je de vraag hoe het is verlopen.''Het vorige debat is ook geëvalueerd en toen kwamen we tot de conclusie dat er te veel partijen meededen aan het debat. Er is nu gekozen voor de acht grootste partijen, dan heb je een goed overzicht. Dat is natuurlijk veel oude politiek, maar je moet een criterium verzinnen.'Volgens Paas wordt het alsnog een debat waarin voldoende interessante onderwerpen naar voren komen. 'Alle kwesties die nationaal interessant zijn komen aan bod, maar jet moet ook denken aan de kwesties die hier spelen. Denk aan de aardgaswinning en het werkgelegenheidsaspect.'Paas vindt het niet meer dan logisch dat de SNN uiteindelijk de inhoud bepaalt. 'Dit is geen journalistieke productie. De SNN en de noordelijke overheden organiseren het debat en zij hebben de omroepen alleen gevraagd dit debat uit te zenden.'