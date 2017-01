Herbeleef de marathon in Noordlaren in acht fragmenten

(Foto: RTV Noord/Martin Cusiel)

Noordlaren was woensdag 'the place to be' tijdens de eerste marathon op natuurijs. We zetten de opvallendste fragmenten voor je op een rij.







Al in de ochtenduren wordt er geborreld in Noordlaren.





Anne Kuik en haar partijgenoten van het CDA delen chocolademelk uit.





Ook dominee Gremdaat is van de partij





Trots overheerst in Noordlaren.





Sommige fans maken er een feestje van, omdat 'juichen erbij hoort'.





K1-vechter Sem Schilt uit Zuidlaren is zelf niet zo van het schaatsen.





Schaatsplezier is er wel bij CdK René Paas, gedeputeerde Nienke Homan en de onfortuinlijke verslaggever Derk Bosscher:







Jan Geert Veldman geniet met volle teugen: 'Wat een schitterend plaatje!' Jan Geert Veldman, voorzitter van IJsvereniging De Hondsrug, en zijn vrouw stralen van oor tot oor. Voorzitter dus, en geen ijsmeester, zoals gemeld in het filmpje.

Door: RTV Noord Correctie melden