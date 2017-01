Nationale Ombudsman: 'De spaghetti ligt nog op het bord'

(Foto: Arenda Oomen)

'Hans Alders is aan het werk, maar het kost wel veel tijd'. Dat is de conclusie van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, die woensdagmiddag opnieuw het aardbevingsgebied heeft bezocht.

Hij sprak met gedupeerden in Slochteren en de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.



'Bestuurlijke spaghetti'

Tijdens zijn vorige bezoek kwam de ombudsman tot de conclusie dat instanties klachten van Groningers die met de aardbevingen te maken hebben 'niet alert en weinig communicatief' worden afgehandeld. Hij gaf zijn onderzoeksrapport dan ook de titel 'bestuurlijke spaghetti'.



'Sneller richting oplossingen'

'De spaghetti ligt nog op het bord', begint hij. 'Er moet nog steeds iets gebeuren. Wat in dat rapport staat geldt nog steeds.'



Van Zutphen wil kijken hoe hij kan bijdragen aan een oplossing van de problemen. Hij vindt dat mensen nog meer duidelijkheid moeten krijgen van de betrokken instanties. Ook moet er sneller aan oplossingen gewerkt worden, stelt hij.



Positieve ontwikkeling

De ombudsman ziet wel verandering. 'De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, is echt aan het werk op dit moment. Dat is heel duidelijk. Er worden initiatieven genomen en ze gaan nu ook snel met die versterking van huizen beginnen. Maar het kost wel veel tijd', zo laat hij weten.



De komende tijd gaat hij nog meer gesprekken voeren met Alders, de politiek en gedupeerden om te kijken hoe het beter kan.

Door: RTV Noord Correctie melden