Robben genezen van zware verkoudheid en weer wedstrijdfit

Arjen Robben is van zijn zware verkoudheid af en volledig fit voor de hervatting van de Bundesliga. De vleugelspits is gretig voor de eerste wedstrijd van Bayern München na de winterstop.

SC Freiburg is vrijdag de tegenstander. 'We willen meteen winnen en daarmee een duidelijk signaal afgeven dat we nu doorzetten', zo laat de Bedumer weten.Robben trainde woensdag voor het eerst weer mee, nadat een verkoudheid met lichte koorts hem enkele dagen aan huis had gekluisterd. 'Ik heb normaal meegetraind en voel me weer goed', aldus de aanvoerder van Oranje, die dit seizoen nog graag wat hoofdprijzen pakt met zijn club.Robben blikt ook vooruit naar de aankomende titelstrijd, waarin Bayern München concurrentie heeft van het verrassend presterende RB Leipzig.'Je kunt alleen maar lof hebben voor wat die ploeg doet. Leipzig bezit kwaliteit; het is een jonge, frisse groep met een supertrainer die het ons ook in de tweede seizoenshelft nog knap lastig kan maken.'Robben zette maandag zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2018 bij de Duitse kampioen. Uiteindelijk hoopt hij met zijn gezin terug te keren naar Groningen.