Notoire Tunesische zakkenroller krijgt drie maanden cel

Een Tunesische zakkenroller die zijn slachtoffers maakte tijdens stapavonden in de stad Groningen is veroordeeld tot drie maanden cel.

De 24-jarige man rolde op 5 januari in de binnenstad de zakken van twee mensen. De werkwijze was telkens hetzelfde, aldus de officier van justitie: De kroegganger wordt amicaal benaderd met zelfs een vriendschappelijk tikje of een knuffel 'en weg is de telefoon'.



Telefoon terug

Een van de slachtoffers ontdekte vrijwel direct dat hij was gerold en liep de dief achterna. Hij sprak de man aan en kreeg zijn telefoon terug. Agenten die zagen wat er gebeurde, grepen in.



Ongeloofwaardig

De man uit Tunesië had ook nog een bankpas op zak, waarop niet zijn naam stond. Van zijn vriendin, zei de man. Later zei hij dat hij de pas had gevonden.



Volstrekt ongeloofwaardig meende de rechter in Assen. Die achtte in dit geval geen diefstal, maar wel heling bewezen.



Vaker opgepakt

De Tunesiër heeft een verblijfsstatus in Duitsland. De man is vaker in Nederland opgepakt en veroordeeld.



De rechter rekende de man dit zwaar aan.

