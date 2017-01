Papiercontainer brandt uit bij treinstation

(Foto: 112Groningen/Roderick Spijk)

De brandweer had woensdagmiddag flinke moeite om een brand in een papiercontainer te blussen. De container stond bij het treinstation van Uithuizermeeden.

De brand werd rond vier uur 's middags ontdekt. Een klein uur later was het vuur uit. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Door: RTV Noord