Mischa's Mediawereld: Leve de noordelijke samenwerking!

Met de marathon in Noordlaren is ook voor ons het nieuwe jaar mooi begonnen. We zijn gek op dit soort evenementen. Niet alleen vanwege de inhoud, ook omdat het een uitdaging is het fatsoenlijk bij u in de huiskamer te krijgen.

Met een voorbereidingstijd van nog geen dag moest iedereen vol aan de bak. Agenda's werden omgegooid, afspraken afgezegd en overleggen met andere betrokkenen, zoals omroepen en organisaties, bereikten koortsachtige hoogten.Natuurlijk hebben we hier ervaring mee. En toch is het elke keer weer een uitdaging. En anders. Bijvoorbeeld omdat we behalve radio en televisie ook via de moderne digitale kanalen verslag doen. Het moet toch allemaal maar gebeuren.Na de bezuinigingsronde van vorig jaar hebben we bijna geen geld meer voor dit soort evenementen. De pot 'onvoorzien' is al behoorlijk leeg. En het jaar is amper begonnen.Gelukkig is er op voortreffelijke manier samengewerkt tussen de publieke omroepen. Samen met de professionals van RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Oost en door het broederlijk aanhaken van de NOS hebben we een vlekkeloze productie kunnen draaien.Noordelijke samenwerking in optima forma. Ik hoop dat u genoten heeft van de verslagen. Onze mensen hebben genoten van het maken. Niets mooiers dan er vol voor moeten gaan.Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is een politiek vehikel om de noordelijke economie te versterken. Rond landelijke verkiezingen organiseert SNN de laatste jaren een lijsttrekkersdebat met regionale insteek. Tot nu toe met redactionele medewerking van de omroepen.Daar zit altijd een spanningsveld omheen. SNN behartigt andere belangen dan de omroepen. In het verleden zijn we daar steeds uitgekomen na wat duw- en trekwerk. Deze keer niet. De redacties wilden niet meer toen het uitnodigingsbeleid voor deelname aan het debat onbespreekbaar werd verklaard door SNN.Inmiddels is dat verschil van inzicht aanleiding geworden voor een potje moddergooien op politiek niveau. Wij doen daar niet aan mee. Dat is niet onze rol. Iedereen mag zijn eigen conclusies trekken over motieven, achtergronden en keuzes.Bij SNN vinden ze het maar merkwaardig dat wij, de omroepen, ons willen bemoeien met wie er aan tafel zitten bij het door hen georganiseerde debat. Wij vinden het onbegrijpelijk dat ze daar een hard punt van maakten. Onbegrijpelijk en voor ons niet te verantwoorden. En dus werd dit een moeizame samenwerking die voortijdig strandde..Een mislukt project en een zeer geslaagd evenement. Een enerverende dag. Samenwerken met vakbroeders is eenvoudiger dan met politici. En zo hoort het ook.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV Noord.In Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter