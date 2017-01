Delfzijl doopt sloep van petflessen

(Foto: Maartje Ettema/RTV Noord)

Meer dan tienduizend petflessen zijn gebruikt voor het maken van een acht meter lange sloep. Al het plastic is afkomstig uit vervuild water en gerecyceld om deze boot te bouwen.

'Plastic Whale'

Geert Jan Reinders is havenmeester van Groningen Seaports en geestelijk vader van de boot. 'Het idee komt uit Amsterdam, van Stichting Plastic Whale. Ze vissen plastic uit de grachten en bouwen er boten van, met die boten gaan ze weer opnieuw plastic verzamelen en zo bouwen ze steeds meer boten.'



Duurzaam visitekaartje

Dit initiatief stond Reinders meteen aan en hij bracht het idee naar Delfzijl. Deze boot is twee keer zo groot als de Amsterdamse versie en is bedoeld als visitekaartje. 'Wij gaan voor duurzaamheid en willen dat met deze boot promoten. Als het aan mij ligt komt er binnenkort nog een boot bij.'



Gedoopt

Donderdag wordt de boot gedoopt, maar hij kan nog niet het water in. 'Dat hopen we zo snel mogelijk dit voorjaar te doen, als het weer wat warmer is.'

Door: RTV Noord Correctie melden