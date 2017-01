'Het overgrote deel van de Stadjers met thuiszorg is tevreden'

'Het overgrote deel van de Stadjers die gebruik maken van thuiszorg is tevreden'. Dat zegt de gemeente Groningen in reactie op het meldpunt van FNV Zorg & Welzijn voor klachten over de thuiszorg in de Stad.





'Klein percentage met klacht'

De gemeente vindt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als 'ie wordt opgediend. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er 44 klachten zijn. Daarvan hebben 25 mensen een verhoging van het aantal uren gekregen.



Er zijn in totaal 3500 Stadjers die thuiszorg krijgen. Volgens de gemeente is het dus maar een klein percentage waarbij het niet goed gaat.



Lees ook: FNV: tientallen nieuwe meldingen over korting thuiszorg Volgens de vakbond zijn er in totaal zestig meldingen binnengekomen van mensen die door het nieuwe beleid van de Stad gekort zijn op hun thuiszorguren. FNV-bestuurder Maureen van der Pligt vindt dat de gemeente actie moet ondernemen en het beleid moet aanpassen.De gemeente vindt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als 'ie wordt opgediend. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er 44 klachten zijn. Daarvan hebben 25 mensen een verhoging van het aantal uren gekregen.Er zijn in totaal 3500 Stadjers die thuiszorg krijgen. Volgens de gemeente is het dus maar een klein percentage waarbij het niet goed gaat.

Door: RTV Noord Correctie melden