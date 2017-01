'Ik ben één bonk zenuwen door de overlast'

'Ik ben er ziek van geweest, zit aan de stresspillen en eet slecht. Het is allemaal stress waar ik niet mee om kan gaan.' Catharina van Leeuwen woont in de stad-Groninger wijk Lewenborg en heeft overlast van haar bovenburen.

Zo erg, dat ze elke middag moet slapen om haar rust te krijgen. De buren stampen, maken ruzie, slaan met deuren, gooien troep in haar tuin en maken de portiek vies.



De maat is vol

Ook andere buurtbewoners ervaren overlast, maar die durven er niet over te vertellen uit angst voor represailles. Voor Van Leeuwen is de maat vol.



Ze zegt al ontelbare keren geklaagd te hebben bij woningcorporatie Nijestee, maar zonder resultaat. 'Ze doen er niks mee, dus wat moeten we dan nog meer doen?'



Nijestee wil niet ingaan op specifieke situaties. Carla Terhell, directeur woondiensten, geeft wel aan dat Nijestee veel doet als bewoners overlast ervaren. In eerste instantie praten ze met klager en veroorzaker en proberen ze te bemiddelen. Als de overlast voortduurt, vragen ze de veroorzaker enkele keren te stoppen.



Huisuitzetting is laatste redmiddel

Huisuitzetting behoort ook tot de mogelijkheden, maar is het laatste redmiddel. 'We zijn om te huisvesten en niet om mensen te ontruimen. Dat hebben we in 2016 drie keer gedaan in het kader van overlast.'



Huisuitzettingen kunnen ook niet zomaar; de rechter moet dat doen. Daarvoor heeft hij een dossier nodig. Klagers moeten dan ook meer doen dan bellen naar de corporatie.



'Mensen moeten schriftelijk melden en ook bij de politie. Want dan heb je de meeste kans op dat er een dossier ontstaat.' Zo'n dossier heeft de rechter nodig om te kunnen beoordelen of de overlast zo ernstig is dat mensen hun huis uit moeten.



Tweede kans

In de stad Groningen hebben corporaties afgesproken dat mensen die hun huis uitgezet zijn een tweede kans krijgen bij een andere corporatie. Voorwaarde is dan wel dat ze hulpverlening accepteren.



Catharina van Leeuwen is het eigenlijk zat om te blijven bellen naar Nijestee. Maar ze hoopt wel op een huisuitzetting. 'Het is hier niet leuk meer.'

