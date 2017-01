Brug in Prinses Margrietkanaal kan door aanvaring niet meer draaien

De brug bij het Friese Schuilenburg in het Prinses Margrietkanaal blijkt ernstig beschadigd door de aanvaring van dinsdagavond. Onderzoek wijst uit dat de brug niet meer kan draaien.

Door de botsing is een aantal tanden uit het draaimechanisme afgebroken waardoor draaien onmogelijk is. Ook de oplegging, dat is de plek waar de brug aansluit op het wegdek, is fors beschadigd.



Geen hinder

Hierdoor kan het wegverkeer voorlopig geen gebruik maken van de brug. Het scheepvaartverkeer in de belangrijke vaarverbinding Delfzijl - Lemmer heeft voorlopig geen hinder van de kapotte brug. Die is opengezet waardoor de schepen gewoon door kunnen varen.



Niemand gewond

Bij de aanvaring raakte niemand gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

