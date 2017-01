Raad van State verwerpt bezwaren tegen appartementencomplex

De bouw van een appartementencomplex met daaronder een winkel aan de Kerkstraat in Haren heeft groen licht gekregen. De Raad van State heeft de bezwaren van buurtbewoners afgewezen.

De plannen voor het complex tegenover de dorpskerk dateren al uit 2010 en hebben een lange geschiedenis. In eerste instantie wilde de gemeenteraad de plannen niet eens beoordelen. Via tussenkomst van de provincie gebeurde dat alsnog.



2019 klaar

Daarna dienden omwonenden bezwaren in. Die heeft de Raad van State nu verworpen. Het huidige pand waar ooit garage Niemeijer en daarna drukkerij Niemeijer was gevestigd, wordt gesloopt.



De bouw van het nieuwe complex wordt geleid door Harenaar Jeroen Niemeijer van Domia Projecten. De bedoeling is dat het pand in 2019 klaar is.

