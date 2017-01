Stad krijgt via 'social return' meer mensen aan het werk dan verwacht

De eis van de gemeente Groningen aan bedrijven om ook mensen aan te nemen die zelf moeilijk een baan kunnen vinden heeft effect.

Dat blijkt uit de zogenoemde social return-cijfers.Iedere keer als de gemeente een grote inkoop doet of een project aanbesteedt, moeten bedrijven ook mensen met bijvoorbeeld een uitkering in dienst nemen.Het doel was de afgelopen jaren zo'n vijfhonderd mensen op deze manier aan werk te helpen. In 2014 werden dit er bijna twaalfhonderd en in 2015 bijna achthonderd. Dat het aantal in 2015 lager is dan in 2014 komt onder meer doordat er minder vacatures waren bij thuiszorgorganisaties.Voor 2016 zijn er nog geen cijfers bekend, maar de gemeente verwacht uit te komen op ongeveer 600 mensen.Voor dit jaar is het doel duizend mensen via social return een baan te geven. 'Het is een kans voor mensen om werkervaring op te doen, zodat ze toe kunnen groeien naar vast werk.' zegt wethouder Roeland van der Schaaf.Het beleid van de gemeente Groningen wordt nu door de hele regio overgenomen. Van der Schaaf: 'Het wordt zo een brede aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is de manier om het economisch herstel ook ten goede kunnen laten komen aan mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.'