IJspret op eigen schaatsbaan in de achtertuin

Wat doe je als je geen ijsbaan in de buurt hebt? Dan maak je er zelf een.

Marlies Veldkamp stuurde ons woensdag een filmpje van een zelfgemaakte ijsbaan in haar achtertuin in Bedum. Dikke pret voor de buurtkinderen.



Het was woensdag waarschijnlijk wel de laatste dag dat dit mogelijk was. Vanaf donderdag komt de temperatuur weer boven het vriespunt uit.

