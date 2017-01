Wegen rond Martini Ziekenhuis blijven bottleneck in de avondspits

De verkeersafwikkeling rondom het Martini Ziekenhuis in Groningen is nog altijd niet ideaal.

De maatregelen die de gemeente nam om opstoppingen te voorkomen hebben wel gewerkt, maar vooral in de avondspits onstaan er nog steeds lange wachtrijen vanuit de parkeergarage. Dit verkeer moet voorrang verlenen aan auto's op de Van Swietenlaan, waardoor de boel stokt.



Over de bussluis

Op de Van Swietenlaan zelf is sprake van drie minuten vertraging doordat automobilisten voorrang moeten verlenen aan verkeer op de Paterswoldseweg. Verder maken bestuurders stiekem gebruik van de bussluis.



Twee jaar geleden wilde de gemeente de doorstroming verbeteren, ondermeer door de aanleg van een bypass bij de Boerhaaverotonde, vanaf de A7 richting Martini Ziekenhuis.



Verkeerslichten beter afgesteld

Ook werd geregeld dat verkeer via de Van Swietenlaan van en naar de Paterswoldseweg mag rijden en zijn verkeerslichten beter afgesteld.



Omdat de situatie nog beter moet, bekijkt de gemeente of er kleine aanpassingen kunnen helpen. Voor de zomer moet daar meer duidelijk over zijn.

