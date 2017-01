Secretaris Noordlaren vanuit Amerika: 'Ik heb alles gevolgd op de iPad'

'Ongelofelijk vervelend dat ik er niet bij kon zijn.' Reinier Schwietert, secretaris van ijsverening De Hondsrug in Noordlaren, miste woensdag het moment suprème vanwege een reis naar San Francisco.

En dat is niet voor het eerst, zo vertelde zijn vrouw Mart van Bon dinsdag al. 'Altijd als hij in het buitenland is, is hier een marathon.'Schwietert volgde de marathon woensdag wel op de voet, via zijn iPad. 'Het zag er fantastisch uit', concludeerde hij.Toch baalde hij ontzettend dat hij woensdag niet in Noordlaren was. 'Maar ja, ik kan moeilijk tegen mijn Amerikaanse baas zeggen dat ik niet kom in verband met een marathon in Noordlaren.'Desondanks overheerst de trots bij Schwietert. 'Het is geweldig wat alle vrijwilligers in Noordlaren hebben neergezet.