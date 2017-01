Provincie vindt dat Den Haag RTV Noord niet mag laten stikken

De provincie Groningen doet een oproep aan politiek Den Haag om RTV Noord niet te laten stikken. Provinciale Staten wil zelf geen geld vrijmaken voor de omroep.

Ze vindt wel dat er in Den Haag naar een financiële oplossing gezocht moet worden. Dat blijkt uit de commissievergadering van woensdagavond.RTV Noord-directeur Gijs Lensink deed woensdag in de commissievergadering van Provinciale Staten een oproep aan de Statenleden om de omroep structureel te ondersteunen met een bedrag van vier tot vijf ton.Het gevraagde bedrag is een tegemoetkoming voor de bezuinigingen. De vier tot vijf ton gaat de omroep gebruiken om de personeels- en programmakosten te betalen.RTV Noord moet vanaf 2017 ruim 1 miljoen euro bezuinigen. Gedeputeerde Fleur Gräper liet eerder weten niet veel voor de omroep te kunnen betekenen. Dat standpunt onderstreepte ze woensdagavond opnieuw.Gräper gaf tijdens de commissie van woensdag aan dat de provincie Groningen niet de enige provincie is die de regionale omroep niet financiert. 'Er zijn drie provincies die dat wel doen; Drenthe, Friesland en Gelderland. Die steun staat los van de discussie rondom de Mediawet,' aldus de gedeputeerde.'RTV Noord moet bij financiële kwesties rond de tafel gaan zitten met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.' De financiële verantwoordelijkheid van de regionale omroepen ligt namelijk bij het Rijk.Lensink liet weten dat hij ook een oproep heeft gedaan richting het ministerie.De grootste partij, de SP, wil geen toezeggingen doen richting RTV Noord. 'Wij staan nog niet gelijk met de portemonnee klaar. De financiering is geen wettelijke taak van de provincie.'Het is collegepartij D66 die met het plan komt om in Den Haag steun te zoeken. 'Laten wij als Statenleden samen met de gedeputeerde in Den Haag gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Wellicht wil de staatssecretaris nog stappen gaan zetten', zegt fractievoorzitter Tim Zwertbroek.De overige coalitiepartijen voelen ook niks voor een structurele financiële bijdrage die de provincie moet bekostigen.Fractievoorzitter Bé Zwiers van Partij voor het Noorden was duidelijk. 'College, kijk naar de mogelijkheden om tot een structurele financiële bijdrage van vier tot vijf ton te komen. Er is vast wel ruimte voor in de begroting.' Groninger Belang en de PvdA sloten zich bij die woorden aan.Lensink liet de Statenleden weten dat wanneer er geen structurele geldbijdrage gegeven wordt, de gevolgen merkbaar zullen zijn voor de kijkers en luisteraars van RTV Noord.'We moeten dan op de redactie en programma's gaan bezuinigen. Dat zal ten koste gaan van de programma's die wij uitzenden.'