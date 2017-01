Half jaar vertraging voor bouw zonnepark Groningen Airport Eelde

Een groot zonnepark rond de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde wordt voorlopig niet gerealiseerd. De bouw loopt namelijk een half jaar vertraging op.

Dat komt omdat een subsidieaanvraag bij het Rijk om het project te financieren, is afgewezen, zo meldt RTV Drenthe. 'Het ging om een aanvraag uit het potje voor stimulering van duurzame energie', zegt Bert Hendriks van initiatiefnemer GroenLeven-Zonneparken. 'Dat geld maakt de bouw van het zonnepark mogelijk.'Het gaat om een zonnepark van 77.000 panelen en moet verrijzen in de driehoek tussen de landingsbanen. Initiatiefnemer werkt samen met Groningen Airport Eelde en haar aandeelhouders, de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe.De panelen moeten in staat zijn stroom op te wekken voor zo'n 5500 huishoudens.In maart start een nieuwe inschrijvingsperiode. GroenLeven doet dan opnieuw een aanvraag. 'We verwachten dit keer aanzienlijk meer kans te maken", vervolgt Hendriks. 'De vorige keer kwamen bij de overheid veel meer aanvragen binnen dan waar geld voor was.'Het ministerie van Economische Zaken heeft in maart een budget van 6 miljard euro beschikbaar. In juni wordt bekend of GroenLeven de subsidie dit keer wel krijgt.