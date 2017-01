Lycurgus is uitgeschakeld in Europa na winst op Bulgaren

(Foto: JK Beeld archief)

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn uitgeschakeld in Europa. De Groningers waren over twee wedstrijden niet opgewassen tegen Levski Ball Sofia uit Bulgarije.

In eigen huis werd het 3-2 (25-22, 23-25, 25-20, 20-25 en 15-9), maar dat was na de 3-0 nederlaag van vorige week in Bulgarije niet genoeg om door te gaan naar de laatste zestien van de CEV-Cup, het tweede Europese niveau.



Honderden toeschouwers

De Groningers speelden in het eigen Alfa-college Sportcentrum voor 650 toeschouwers. MartiniPlaza was, in tegenstelling tot de voorgaande twee Europese wedstrijden dit seizoen, niet beschikbaar.



Historisch

Ondanks de nederlaag was het een historische Europese campagne voor Lycurgus. De Groningers kwamen nog niet eerder zo ver in Europa. Ze speelden in november voor het eerst in de Champions League en schakelden de Bulgaarse kampioen Dobrudja 07 Dobrich uit.



Vervolgens werd de ploeg van coach Arjan Taaij uitgeschakeld op het hoogste Europese niveau door de Belgische topclub Noliko Maaseik, waardoor de Groningers verder moesten in de CEV-Cup tegen de huidige nummer vijf van Bulgarije, Levski Sofia.

Door: RTV Noord Correctie melden