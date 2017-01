Nieuwe dorpscoöperatie wil inwoners Grijpskerk en Kommerzijl warm maken

(Foto: Jan Been/RTV Noord) De enveloppen met de enquêtes en de enquêteurs woensdagavond in De Nieuwe Wierde in Grijpskerk (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Alle inwoners van Grijpskerk en Kommerzijl krijgen binnenkort een enquêteur aan de deur. Het zijn dorpsgenoten die namens de in oprichting zijnde dorpscoöperatie De Nieuwe Wierde een vragenlijst komen brengen.

De coöperatie wil zo inventariseren of de inwoners van beide dorpen bijvoorbeeld lid willen worden of een bijdrage willen leveren aan activiteiten.



In Grijpskerk worden 1050 adressen bezocht, in Kommerzijl gaat het om 250 adressen. In totaal gaan vijftig enquêteurs van deur tot deur.



'Persoonlijke benadering'

Joke Kraakman, voorzitter van de coöperatie in oprichting is blij dat zoveel enquêteurs zich hebben aangemeld:



'Elk adres wordt bezocht, want een persoonlijke benadering geeft het beste resultaat. De enquêteurs kunnen uitleggen wat de bedoeling is en eventueel helpen bij het invullen van de vragen. Over een paar weken worden de lijsten weer opgehaald. De inwoners hoeven niet perse de papieren lijst in te vullen, dat kan ook online op onze website.'



Willen inwoners lid worden?

De dorpscoöperatie vraagt de inwoners ondermeer of ze lid willen worden, of ze activiteiten willen ondersteunen en hoeveel contributie ze eventueel willen betalen. Kraakman: 'We hopen een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de wensen van de inwoners. Daarmee kunnen we de coöperatie vorm geven.'



Oprichting na dreigende sluiting

De oprichting van de dorpscoöperatie komt voort uit de dreigende sluiting van zorgcentrum De Wierde in Grijpskerk. Met man en macht is het gelukt het centrum open te houden onder de naam De Nieuwe Wierde. Het is de bedoeling dat de coöperatie het zorgcentrum gaat ondersteunen, maar dat niet alleen.



Vrijwilligers gezocht

In het zorgcomplex komt ook het nieuwe multifunctionele centrum. Om dat te runnen zijn ook vrijwilligers nodig, die gerecruteerd kunnen worden uit de leden van de coöperatie. Kraakman: 'Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om initiatieven voor de leefbaarheid.'



Eind februari, begin maart moet de uitslag van de enquete duidelijk zijn. Met die gegevens in de hand hopen Kraakman en de andere bestuursleden in juni de coöperatie te kunnen oprichten.

