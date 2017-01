'David' BVG niet opgewassen tegen 'Goliath' Landstede

(Foto: Jurgen Majoor/RTV Noord)

Basketbalvereniging Groningen ligt uit het bekertoernooi. In de kwartfinales was Landstede uit Zwolle met 49-81 veel te sterk voor de Groningers.

Amateurclub BVG, nummer vijf in de promotiedivisie, wist op voorhand dat het lastig zou worden. Landstede staat namelijk tweede in de Eredivisie.



Aardig begin

In het eerste kwart deed BVG niet veel onder voor de Zwollenaren. De stand na het eerste kwart was 12-15.



In het tweede en derde kwart was het niveauverschil duidelijk te zien. BVG kwam er niet meer aan te pas en dat resulteerde in een forse achterstand na het derde kwart: 30-63.



Publiek op de banken

In het vierde kwart ging BVG voor eerherstel. Door alles te geven kreeg de thuislub het publiek nog op de banken. Met een aantal mooie scores wisten de Groningers nog een groot aantal punten te maken, maar het mocht niet meer baten. De eindstand bedroeg 49-81.

Door: RTV Noord Correctie melden