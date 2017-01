'Directeur Harm Post vertrekt bij Groningen Seaports'

Harm Post vertrekt als directeur van Groningen Seaports. Dat maakt Post donderdagmiddag op de nieuwjaarsreceptie van de haven bekend, zo meldt Dagblad van het Noorden. Groningen Seaports wil het nieuws nog niet bevestigen.

Post is sinds 1 januari 2001 directeur van de haven in Delfzijl. De komende maanden blijft hij nog aan als directeur en gaat Groningen Seaports zoeken naar een opvolger.



Toen Post aantrad als directeur, stond Groningen Seaports er slecht voor. Vanaf dat moment werd de weg naar boven weer ingezet. Zo werd in 2014 voor tien miljoen ton aan lading omgezet.



Er was ook tegenslag. Zo maakte Groningen Seaports in 2015 bekend 53 miljoen verloren te hebben door een derivatendeal.

