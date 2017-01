Aantal Groningers met een WW-uitkering 5,6 procent lager dan vorig jaar

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is vorig jaar met 5,6 procent gedaald, ten opzichte van 2015. Dat is een afname van 911 uitkeringen. In totaal waren in onze provincie eind vorig jaar 15.246 mensen aangewezen op een werkloosheidsuitkering.





In heel Nederland daalde het aantal WW-ers met 7,6 procent.





(De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Bron: UWV) De afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. In Friesland en Drenthe is de daling op jaarbasis echter sterker dan in Groningen.

Door: RTV Noord Correctie melden