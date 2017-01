Logeerhuis De Opstap 'voorziet in een enorme behoefte'

Logeerhuis De Opstap in de stad Groningen is donderdag officieel geopend. 'Ik denk dat dit in een enorme behoefte voorziet', vertelt Pieter Giezen van De Opstap. 'We krijgen al veel vragen van mensen of ze bij ons terecht kunnen.' De eerste gasten komen volgende week.

In De Opstap kunnen mensen terecht die net uit het ziekenhuis zijn en zich thuis nog niet kunnen redden. Ook mensen die normaal gesproken een mantelzorger hebben zijn welkom, als deze hulpverlener even niet beschikbaar is.'Het is een logeerhuis voor herstel en respijt, met plaats voor vijf gasten. Ze kunnen hier maximaal drie weken zijn', zegt Giezens collega Sietske Boekema. 'Dit is een nieuw initiatief. Het is in 2014 door een inwoonster van de stad Groningen bedacht. Zo is het begonnen.'Gasten kunnen met elkaar in de woonkamer zitten, daarnaast heeft iedereen een eigen kamer. 'Daarin staat een bed, een tv, een stoel en er is een kast voor de kleren. Met een eigen wastafel. En op de gang zijn drie gezamenlijke douches en toiletten', vertelt Pieter Giezen tijdens een rondleiding.'Het logeerhuis wordt gerund door vrijwilligers. Er zijn telkens twee aanwezig. Ze koken voor de gasten, wie dat wil kan meehelpen. Het kost veertig euro per dag, daar zit eten en drinken bij in.'