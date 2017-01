UMCG heeft eigen Nierteam aan Huis

(Foto: Erik Hogeboom)

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een van de acht ziekenhuizen in het land, die sindskort meedoen aan het project Nierteams aan Huis. Deze teams komen bij patiënten met nierziekten aan huis om voorlichting te geven over de impact en de behandeling aan familie, vrienden en kennissen.

'Nierschade zet het leven van patiënten op zijn kop. Ze krijgen te maken met onzekerheid en verlies van regie en vragen zich af hoe het verder gaat met hun leven en dat van hun naasten. Goede voorlichting helpt hen om samen met hun sociale omgeving tot een oplossing komen', zegt Jan-Stephan Sanders, internist-nefroloog in het UMCG.



Drie jaar

De Nierteams bestaan uit specialisten, die speciaal zijn opgeleid voor het project, dat wordt geleid voor het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum. Het project Nierteams aan Huis zal drie jaar lopen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of er door het project ook meer nierdonaties zullen worden worden gedaan.

