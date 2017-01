Lopend Vuur: Eerst sparen, dan uitgeven

Zo'n 70 procent van de Nederlanders heeft op de een of andere manier een lening, bleek onlangs uit een onderzoek van kredietverstrekker Freo. Uiteraard gaat het dan vaak om een hypotheek, maar ook om producten kopen op afbetaling en geld lenen.

De gemeente Den Haag wil nu de rentes voor leningen voor minima flink verlagen. Ook andere steden onderzoeken dat. Den Haag gaat de rente bij de gemeentelijke kredietbank, een van de weinige plekken waar minima terecht kunnen voor leningen, verlagen van 11,5% naar 2,3%.Leen jij ook wel eens, of koop je spullen op afbetalen? Of geldt voor jou: 'eerst sparen, dan uitgeven'.