Inwoner van Peize ernstig mishandeld

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

Een 64-jarige inwoner van Peize is het afgelopen weekend ernstig mishandeld door een 52-jarige plaatsgenoot. De aanleiding voor de mishandeling is nog niet duidelijk, omdat de politie het slachtoffer nog niet heeft kunnen spreken.

De 64-jarige man kwam zaterdagnacht na een klap of een harde duw ten val en kwam met zijn hoofd op de grond terecht. De Peizenaar raakte buiten bewustzijn en is met een hoofdwond en mogelijk hersenletsel opgenomen in het ziekenhuis.



De mishandeling vond plaats bij de sporthal aan de Hereweg in het dorp. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Door: RTV Noord Correctie melden