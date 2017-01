Afgetreden waterschapsbestuurder: 'Ik voelde mij gedwongen te stoppen' (update)

Waterschapsbestuurder Jan Bos (ChristenUnie) legt per direct zijn functie neer als lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.

Het besluit van Bos heeft te maken met de onvrede over de rietproef en peilsverhoging van het Lauwersmeer. Naar eigen zeggen geniet hij binnen het bestuur nog te weinig vertrouwen. Daarom voelt Bos zich gedwoningen terug te treden.Volgens dijkgraaf Bert Middel is van een gedwongen vertrek geen sprake en is Bos uit eigen beweging tot zijn besluit gekomen. Verder wil Middel geen commentaar geven.De bestuurscoalitie, bestaande uit de fracties Water Natuurlijk, gebord Ongebouwd, CDA-VVD-ChristenUnie, beraadt zich op de situatie.