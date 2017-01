Nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn is 'een behoorlijk ding'

'Een behoorlijk ding', zo noemt projectleider Kees Siegers van de provincie Groningen de nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn, waaraan momenteel hard gewerkt wordt. De cijfers: de boogbrug hangt op het hoogste punt 39 meter boven het water, de poten staan 160 meter uit elkaar en als het gevaarte op de plek komt moet er 1750 ton verplaatst worden.

De brug komt over het Van Starkenborghkanaal te liggen en vervangt de huidige spoorbrug. 'Het is nu totaal geen gelukkige situatie', zegt Siegers. 'Vooral nieuwe schepen kunnen er niet goed door.'Dat wordt allemaal anders als de nieuwe brug er ligt. De huidige doorgang is ongeveer acht meter hoog, straks kunnen schepen met een hoogte van 9.15 meter passeren. 'Vaarverkeer vanuit Amsterdam en Rotterdam kan dan naar Delfzijl en eventueel door naar Duitsland', vertelt Okke van Brandwijk, projectmanager van Rijkswaterstaat.'Er komt steeds meer vervoer over water. Er gaan nu jaarlijks zo'n 15.000 schepen langs, dat wordt alleen maar meer.'Het werk aan de brug bij Zuidhorn maakt onderdeel uit van de opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Op 7, 8 en 9 juli wordt de nieuwe brug geplaatst. Het scheepvaartverkeer ligt dan drie dagen stil. Daarna moet de oude brug nog gesloopt worden.Als het werk in Zuidhorn er op zit, worden nog twee bruggen in onze provincie aangepakt: de Paddepoelsterbrug even buiten Groningen en de Gerrit Krolbrug, in Stad.