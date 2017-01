Vieze toiletpotten en vuile klaslokalen

Kinderen die op school niet meer naar de wc willen, omdat de toiletpotten te vies zijn. Klaslokalen die niet goed schoongemaakt worden. De PvdA en SP in Stad vinden dat de gemeente Groningen actie moet ondernemen tegen de hoge werkdruk van schoonmakers bij scholengemeenschap O2G2.

Schoonmakers, in opdracht van schoonmaakbedrijf Dolmans, zouden te weinig tijd hebben om hun werk te doen waardoor de hygiënische omstandigheden te wensen over laten.In december sloeg de FNV ook al alarm over de hoge werkdruk en voerden 30 schoonmakers actie. SP, PvdA en GroenLinks stelde toen ook vragen. Wethouder Ton Schroor beloofde de vinger aan de pols te houden.Maar volgens PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff is er sindsdien niets veranderd. 'Wij maken ons zorgen over de slechte arbeidsomstandigheden en over de leer- en werkomgeving van kinderen en leraren.'SP en PvdA willen nu weten of de GGD, net als kinderdagverblijven, nog wel hygiëne- en veiligheidscontroles uitvoert op de basisscholen.Dinsdag 24 januari voeren de schoonmakers opnieuw actie bij het kantoor van O2G2 in de Stad om hun ongenoegen te uiten.