RTV Noord-directeur Gijs Lensink hoopt op snelle duidelijkheid van het Rijk

RTV Noord-directeur Gijs Lensink hoopt dat er snel duidelijkheid komt vanuit het Rijk of de provincie Groningen over financiele steun. Dit jaar levert de omroep ruim een miljoen euro in, vanwege bezuinigingen bij het Rijk. Eerder werd RTV Noord al bijna een half miljoen gekort door de provincie.

'Ik heb om een paar ton gevraagd. De structurele bijdrage die ik heb gevraagd, is bedoeld voor het personeel en de programmering. En dus voor de kwaliteit van onze zender. Het bedrag dat we kunnen besparen op andere afdelingen, hoeft niet gecompenseerd te worden. Het doet pijn, maar is niet onoverkomelijk.'De Groningse Statenfracties verwijzen vooralsnog naar het Rijk, maar willen wel helpen met de gang daar naartoe. 'Dat was een beetje te verwachten', zegt Lensink. 'We gaan eerst kijken of de subsidiegever, het Rijk, nog een reikende hand kan bieden. Als dat lukt, is dat heel mooi. Zo niet, dan is er nog wel een opening om te kijken wat de provincie zou kunnen doen.'En als er geen extra geld beschikbaar komt, wat betekent dat voor het personeel en het publiek van RTV Noord? 'Het bezuinigingsplan is gemaakt, dat gaan we uitvoeren. Er komen dan geen extra bezuinigingen, maar we moeten wel oppassen wat het dan voor de kwaliteit van de programmering betekent. Zo moeten we heel zuinig zijn met live-evenementen, zoals de 4 Mijl, de Nacht van Noord en de grote events die we graag willen doen. Gisteren hadden we Noordlaren, een fantastische liveshow. Maar dat heeft wel gelijk een groot gat geslagen in het budget dat we daarvoor beschikbaar hadden. En dan is het nog maar half januari.'