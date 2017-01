No Surrender afpersingszaak in februari voor rechter

De rechtbank in Groningen buigt zich op 3 februari over de mogelijke afpersing van een 47-jarige man uit Groningen door leden van motorclub No Surrender. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld, maar het betreft een pro-forma zitting.

Er staan dan vier personen terecht voor een poging tot afpersing. Twee van hen moeten zich ook verantwoorden voor zware mishandeling. De Stadjer is mogelijk als ex-lid van No Surrender afgeranseld. Hij zou uit de club zijn gezet. Dit gebeurt wanneer een lid de regels van de club overtreedt of die wil verlaten.De Stadjer belde zonder jas en broek aan bij een voor hem vreemd huis in Glimmen. Hij zou eerder die avond zijn mishandeld, bedreigd en ontvoerd. De bewoonster belde de politie. Een 35-jarige No Surrender-lid uit Groningen werd kort daarop opgepakt. Evenals een 28-jarige ex-vriendin van het slachtoffer en een 26-jarige man uit Uithuizermeeden.Door de publiciteit over deze zaak stapte een ex-lid van de motorclub naar de politie. De man zou de club zijn uitgezet, omdat hij niet vaak genoeg op clubbijeenkomsten verscheen. Hij moest dit bekopen met geldboetes, bedreigingen en mishandelingen. Het 35-jarige bendelid uit Groningen is niet alleen in de afpersingszaak in Glimmen, maar ook in de tweede zaak verdachte.