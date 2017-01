Ondernemers betreuren vertrek van Post bij Seaports

Verschillende ondernemers in het Eemsdeltagebied noemen het vertrek van Harm Post bij Groningen Seaports een 'gevoelig verlies voor het noordelijk bedrijfsleven'.

Post stond zestien jaar aan het roer bij Seaports en mede door zijn inzet en bevlogenheid klom het havenbedrijf uit een dal. Naar verwachting zal Post zijn vertrek donderdagmiddag bekendmaken tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports.Het recyclingbedrijf Theo Pouw Groep was één van de eerste bedrijven, die door Post naar de Eemshaven werd gehaald. 'Harm heeft daar heel wat capriolen voor uit moeten halen, maar uiteindelijk is het gelukt', zegt Cor Zijderveld, voorzitter van de Samenwerkende Bedrijven in de Eemshaven.Directeur Siem Jansen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) betreurt ook het vertrek van Post. 'Harm kan met zijn charisma het product goed verkopen. Dat is zijn kwaliteit, al moet je dan ook het economische tij mee hebben.'Onder leiding van Post kwamen onder meer Google en een moutfabriek naar de Eemshaven. Verder is de economische bedrijvigheid rondom de havens van Delfzijl en Eemshaven toegenomen.