Tbs geëist om kindermisbruik: 'Deze man is een gevaar voor de samenleving'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

'U mag best weten dat de rillingen over mijn rug liepen van dit verhaal', zei de officier van justitie tegen een 40-jarige man uit Hoogezand, die verdacht wordt van seksueel misbruik van zijn vier stiefdochters, in de leeftijd van 2 tot 10 jaar.

De man vergreep zich tussen 2013 en 2016 geregeld aan de dochtertjes van twee vrouwen met wie hij opeenvolgend een relatie had.



Filmpjes van het misbruik

Het misbruik kwam aan het licht doordat de meisjes erover begonnen te praten tegen hun ouders. Daarop stapte de stiefvader zelf naar de huisarts en politie voor een bekentenis. Hij had ook filmpjes gemaakt van het misbruik.



Bekentenis tot in detail

De Hoogezandster bekende alles tot in detail bij de politie, iets wat niet vaak gebeurt in zedenzaken. 'Dat is om te zorgen dat de meisjes dat zelf niet hoeven te doen, dat de hulpverlening alles weet wat er is gebeurd', verklaarde hij zijn openhartigheid. Volgens de officier leek het eerder 'of hij ervan geniet alles nog eens te herbeleven.'



Groot risico

Volgens een psycholoog en psychiater vormt de Hoogezandster 'een gevaar voor de samenleving'. Hij heeft een pedoseksuele- en een antisociale persoonlijkheidsstoornis en is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Het risico dat hij zich opnieuw aan jonge kinderen vergrijpt, is volgens de deskundigen erg groot.



Tbs en celstraf geëist

Daarom werd tbs met dwangverpleging geadviseerd. De officier van justitie nam dat advies over, maar eiste daarnaast een gevangenisstraf van vier jaar.



Dat vond advocaat Maartje Schaap te hoog. 'Het is alsof je zegt: je bent ziek, je moet naar een dokter, maar je moet er nog vier jaar op wachten.' Ze pleitte voor een lagere celstraf.



Voor de slachtoffers is opgeteld ruim 10.000 euro aan smartengeld gevraagd. Uitspraak op 2 februari.

Door: RTV Noord Correctie melden