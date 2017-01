Kinderen Widar Vrijeschool glijden en genieten op hun eigen ijsbaan

Niks zo leuk als lekker glijden over het schoolplein. De leerlingen van de Widar Vrijeschool in de stad Groningen hebben dolle pret op het ijslaagje dat hun plein bedekt. Met dank aan het harde werk van de conciërge, een juf en een vader van een van de kinderen.

'De vader kwam met het idee', vertelt juf Danny Latour. 'We hebben lang zitten wikken en wegen. Tot er er een oude juf kwam die zei: 'Als we het nu niet doen, wanneer dan wel?' Dat was wat we nodig hadden om het toch aan te pakken.En dus is het schoolplein donderdag bevolkt door glijdende en sleetje rijdende kinderen. Schaatsen mag niet. 'Maar zo is er ook genoeg vertier', vindt juf Danny.'We hebben de ouders vooraf geïnformeerd, zodat ze hun kinderen wat extra kleding konden meegeven. Of een helmpje of kniebeschermers, bijvoorbeeld. En we hebben zelf ook nog wel wat extra broekjes liggen, als ze toch nat en koud zijn.'