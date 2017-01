Beter Weters Politiek: 'PVV een club van foute lieden met foute ideeën'

Het was tijdens een verkiezingscampagne altijd de gewoonte, geen van de andere partijen uit te sluiten als coalitiepartner. Ditmaal is het anders. PvdA, GroenLinks, D66, CDA, SP en recent ook VVD zeggen nu al onder geen voorwaarde met de PVV te regeren. Duidelijkheid vooraf dus. Is dat verstandig?

Het zal vast zo zijn dat er mensen zijn die juist op de PVV stemmen omdát die wordt uitgesloten. Maar dan hebben zij ook geen enkel recht van spreken meer als het gaat om de geloofwaardigheid van de politiek: zij sluiten zichzèlf willens en wetens buiten. De duidelijkheid vooraf dat de PVV een club is van foute lieden met foute ideeën waarmee niet geregeerd gaat worden is noodzakelijk.Al was het maar om het weldenkende deel van de natie de garantie te geven dat die PVV buitenspel blíjft. Het gaat immers om het belang van ons land en de rechtstaat die Nederland is. Daar past geen PVV bij, noch in. En de kiezer moet dat weten en daarop kunnen vertrouwen.De uitspraak van Rutte dat hij niet met de PVV in zee gaat, wordt door 51% van de Nederlanders niet geloofd. Zo blijkt uit een enquete. Rutte heeft een fors geloofwaardigheidsprobleem. Hij straalt niet uit dat hij het echt niet ziet zitten met de PVV. Dat komt ook omdat hij inhoudelijk onvoldoende afstand neemt van politiek van de PVV.En over die politiek moet het juist wel gaan. Proteststemmen is prima, maar als een partij als de PVV er zo groot mee wordt, zal het moeten gaan over hun beleid. Wat wil de PVV voor ons land en willen de kiezers dat echt? Als dat het thema wordt, zullen veel mensen inzien dat ze met de PVV een sombere toekomst tegemoet gaan.Politiek is politiek. Wanneer partijen aangeven dat ze bepaalde partijen bij voorbaat uitsluiten hopen ze daarbij op politieke winst. Wanneer ze dat niet doen evenzo. Achteraf kunnen we pas vaststellen of deze uitspraken hebben gewerkt en of dat positief of negatief is. Ik ben van mening dat je als partij duidelijk moet maken welke zaken principieel onopgeefbaar zijn en je daar dan ook aan houden.Je wilt dus eventueel meewerken aan een coalitie als je onopgeefbare zaken kunt realiseren/vasthouden en verder zaken gedaan kunt krijgen die in evenwicht zijn met de grootte van je partij. Dan sluit je zonder het te zeggen partijen uit die zaken anders willen regelen die voor jou onbespreekbaar zijn. En dat Nederland wel geregeerd moet worden stelt volgens mij (bijna) niemand ter discussie. En dat wordt nog lastig genoeg.b>Overdrijven kan ookDe verrechtsing bij het kiezerspubliek leidt tot cruciale keuzes. Meer of minder principiële geschilpunten leiden tot uitsluiting. Het desastreuze VVD-CDA kabinet met PVV-gedoogsteun laat de gevolgen zien, als je ze negeert. Overdrijven kan ook zoals de SP met het uitsluiten van de VVD. Jesse Klaver kiest daarentegen voor een positieve boodschap over links vol verbeelding en hoop.De uitsluiting van de PVV door Rutte is voor de strijd in het midden en over rechts uiterst relevant. Rutte haalt een wapen weg bij Haersma-Buma, Pechthold en Asscher. Het versterkt zijn profiel als staatsman, eentje die stelling neemt en leert van zijn fouten. Rutte zet daarmee de toon. En Wilders zelf? Die doet niet aan bezinning. Dan telt geen pardon, zijn kiezers ten spijt.Duidelijkheid en uitsluitingen. Sluiten partijen elkaar na de verkiezingen uit, zoals ze vooraf vertellen? Dat is maar de vraag. Het is voorlopig alleen de wil om zich te profileren. 'De SP wil niet samen met de VVD.' Daarmee onderscheidt zij zich namelijk van de andere 'linkse' partijen 'GroenLinks en de PvdA. De VVD, het CDA en andere willen niet samenwerken met de PVV.'Duidelijk maar toch wel merkwaardig, want op plaatselijk en regionaal niveau werken genoemde partijen wel soms samen en soms ook heel goed. Zoals in het gemeentebestuur van Amsterdam, waarin zowel de SP als de VVD zitten Bij de vorige Kamerverkiezingen stonden de PvdA en de VVD ook nogal haaks op elkaar. Daarna startte er een harmonische samenwerking, die al meer dan 3 jaar duurt. Op 15 maart spreekt de kiezer, daarna komt de echte duidelijkheid. Dan spelen er ook nieuwe overwegingen. Dat bewijst de historie.