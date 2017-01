Carbidteam Uithuizen mag knallen in tv-programma 'Proefkonijnen'

Normaal mogen ze alleen knallen in december, maar voor deze ene keer mochten ze ook in januari de ruiten doen trillen. Het carbidteam Uithuizen is uitgenodigd voor het BNN-programma 'Proefkonijnen'.

'We kregen een berichtje via onze Facebookpagina. Of we voor een grote knal konden zorgen. Nou, dat kunnen wij wel', lacht Thijs Woldring van het carbidteam.Hij mag niet te veel verklappen over de uitzending. 'We zitten in de eindshow. Toen we de uitnodiging kregen, zeiden we meteen: 'We komen jullie kant op'. We hadden een eigen kleedkamer met een bordje 'Carbidteam' erop. Maar we gingen natuurlijk vooral voor presentatrice Geraldine Kemper', grapt Woldring.De aflevering met het carbidteam is waarschijnlijk in maart op tv te zien. Wat het heeft opgeleverd? Woldring: 'Als de knal goed was, wilden we een biertje. En het is zeker een grote knal geworden'.