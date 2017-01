Overvaller moet terug naar de cel

Een 25-jarige man uit Emmen die in 2014 is veroordeeld voor overvallen in Groningen en autodiefstallen in Drenthe, moet van de rechtbank in Assen terug de gevangenis in. De man heeft zich niet aan zijn afspraken met justitie gehouden, nadat hij afgelopen najaar vrijkwam.

De Emmenaar behoorde tot een groep die in 2012 een casino in Ter Apel overviel. Het Gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde hem vijf jaar cel voor de gewelddadige overval op het casino en voor een overval op een supermarkt in Winschoten. Hij kreeg de straf ook voor drie autodiefstallen en een inbraak bij een poolcentrum in Emmen.



Voorwaarden

Begin oktober 2016 kwam bij onder voorwaarden vrij, omdat hij tweederde deel van zijn straf had uitgezeten. Hij moest verplicht bij zijn moeder in Emmen gaan wonen en mocht 's avonds en 's nachts niet naar buiten. Ook droeg hij een verplichte enkelband, zodat zijn toezichthouder van de reclassering in de gaten kon houden waar hij was.



Enkelband

Op 7 oktober vertrok de man onaangekondigd naar Rotterdam. Tegen de afspraken in kwam hij niet terug. Ook werkte zijn enkelband een dag later niet meer, waardoor hij van de radar verdween. Half december pakte een arrestatieteam hem op in Emmen en sindsdien zit hij weer vast. De rechter legt hem nu voor straf twee maanden cel op.



Lege batterij

'Ik ben naar mijn vader in Rotterdam gegaan, omdat ik hoorde dat hij ernstig ziek was', legde de Emmenaar uit in de rechtszaal. Hij had geen slechte bedoelingen, zei hij. 'Ik zat niet goed in mijn vel. Omdat ik de oplader van mijn enkelband was vergeten, was de batterij een dag later leeg'

