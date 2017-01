Groninger Belang wil time out voor herindeling Haren

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

De fractie van Groninger Belang in provinciale staten van Groningen pleit voor een korte time out voor de herindeling van de gemeente Haren. De partij maakt zich zorgen over de sfeer en zorgvuldigheid rondom de herindeling van Haren bij Groningen.

