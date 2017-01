Groningse HackerOne in wereldwijde top-30 techbedrijven

Het Groningse HackerOne staat in de wereldwijde top-30 van techbedrijven die worden aangestuurd door ondernemers onder de 30 jaar.

De lijst is samengesteld door het tijdschrift Forbes HackerOne is in 2011 opgericht door Jobert Abma en Michiel Prins. Ze studeerden aan de Hanzehogeschool en verhuisden met hun bedrijf naar Silicon Valley in Amerika.Vorig jaar maakte het internetbedrijf bekend flink te investeren in haar Groningse vestiging. Het bedrijf wil de plek waar het allemaal begon gaan versterken.HackerOne helpt bedrijven met het opsporen van beveiligingslekken, en heeft grote klanten zoals Dropbox en Twitter. HackerOne maakt op dit moment naam in de Verenigde Staten en heeft dit jaar bijna 32 miljoen euro opgehaald aan investeringen.