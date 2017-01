Er komt een nieuwe serie over het leven van Lammert Grofsmid

Maker Patrick Koning filmt Lammert Grofsmid (Foto: RTV Noord/René Walhout)

Hij werd een Bekende Nederlander dankzij Man Bijt Hond. In dat tv-programma had hij zijn eigen serie: Het huishouden van Lammert Grofsmid. De serie is inmiddels al bijna tien jaar van de buis, maar nog altijd wordt hij er over aangesproken. Volgende week begint er een nieuwe serie over hem: Het Leven van Lammert Grofsmid.

Niet op tv maar op YouTube. Voor Grofsmid komt de serie op een goed moment: 'Het gaat super met mij. Ik woon tegenwoordig in Hoogezand en ben net uit de schuldsanering, ik heb een schone lei. Ik ben blij dat ik er vanaf ben, geen deurwaarders meer aan de deur en zo. Het gaat superdeluxe!'



YouTube

Maker van de serie is Patrick Koning uit Nieuw Scheemda. 'Ik kijk graag een beetje rond op YouTube en toen zag ik een oud filmpje over Lammert Grofsmid en vroeg ik me af waarom niemand daarmee is verder gegaan', zegt Koning er over.



Pens vol werk

Lammert, jarenlang inwoner van Nieuw Buinen, vond het prima dat Koning een serie over hem wilde beginnen. Wekelijks verschijnt er, vanaf komende dinsdag, een nieuwe aflevering op YouTube. 'In de eerste laat Lammert zien hoe hij tegenwoordig woont en hoe het reilt en zeilt bij hem. Hij wil een nieuw duivenhok, daar krijgt hij nog een pens vol werk van. Dat wordt ook een aflevering', zegt Koning. 'Ik film het allemaal met mijn mobiele telefoon en zet het dan op YouTube.'



Lammert is gewoon zichzelf

'Lammert is een persoonlijkheid die mensen aanspreekt. Bij Man Bijt Hond was hij heel populair. Mensen houden van zijn ongein, van zijn manier van leven. Lammert is gewoon zichzelf en daar houden mensen van,' aldus Koning. Voor mensen die geen Gronings verstaan wordt de serie speciaal ondertiteld want Koning verwacht dat de YouTube-serie in het hele land populair gaat worden.



Ik leef met de dag

Lammert zelf heeft geen verwachtingen van de nieuwe serie over zijn leven: 'Ik heb er geen idee van, ik leef met de dag. We zien wel wat er van komt. Het gaat zo als het gaat en of mensen het zien willen of niet bepalen ze zelf,' zegt Grofsmid.



'Het leven van Lammert Grofsmid' is vanaf dinsdag 24 januari te zien op YouTube

Door: RTV Noord Correctie melden