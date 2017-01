Poppodium Simplon viert 40-jarig bestaan

Poppodium Simplon in de stad Groningen bestaat dit jaar veertig jaar. En daar wordt het hele jaar stil bij gestaan met een paar bijzondere evenementen. Vrijdag komt de punkband UK Subs naar Groningen en in mei wordt het jubileum groots gevierd met een aantal dagen gericht op de pijlers van het poppodium: urban, pop en dance.

Hippies en kunstenaars

Begin jaren 70 stond het pand van Simplon aan het Boterdiep leeg en werd het gekraakt door hippies en kunstenaars. Vanaf 1977 werden de allereerste activiteiten georganiseerd en begin jaren 80 kreeg de punkcultuur de overhand. In de loop der jaren is er steeds breder geprogrammeerd en namen dance en hiphop een prominente plek in.



'Podium voor vooruitlopers'

'Simplon heeft zich in de afgelopen veertig jaar laten gelden als een podium voor vooruitlopers. Voor mensen die om de hoek durfden te kijken voordat anderen dat deden. Niches, nieuw geluid en jonge makers vonden vanuit Simplon hun weg naar een publiek', aldus programmeur Peter Dijkstra.

