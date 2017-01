Groninger flitspalen flitsen 114.570 keer in 2016

De flitspalen op het Emmaviaduct in de stad Groningen zijn de productiefste palen in onze provincie. Samen hebben ze 45.287 foto's van snelheidsovertredingen gemaakt. Gemiddeld zijn dat 124 boetes per dag.

Goede tweede werd de paal op de N33 ter hoogte van de kruising met de N387, in de buurt van Siddeburen. Die was goed voor 24.633 boetes. Derde is de paal op de N360 tussen Groningen en Ten Boer ter hoogte van Garmerwolde met 10.057 boetes.In totaal hebben de zeventien palen in onze provincie 114.570 keer een overtreding waargenomen. Dat leverde gemiddeld 313 boetes per dag op in 2016.Acht palen, in Groningen en Zuidhorn, kunnen ook zien of u door rood bent gereden. Daar gingen automobilisten 5381 keer de mist in. De boete voor door rood rijden is 230 euro.Onze buren in Friesland hoeven minder goed op te passen. In de hele provincie staan drie flitspalen.Beide palen op de zuidelijke ringweg ten hoogte van het gebouw van DUO staan niet in de lijst met flitspalen . Volgens het Openbaar Ministerie is de lijst compleet en 'moeten palen die niet worden genoemd nog worden opgeruimd'. Toch is ons advies: waag het er niet op.Een boete, hoeveel kost dat eigenlijk? Zoek het hier op