Taakstraffen voor vechtpartij met kerst

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Een vader en zoon uit Groningen hebben elk een taakstraf van 180 uur gekregen voor een vechtpartij tijdens de kerst van 2014. Ze kregen het aan de stok met twee andere mannen uit Groningen, die elk 120 uur moeten werken.

De vier mannen troffen elkaar op Tweede Kerstdag aan de Pleiadenlaan in Groningen. De zoon zou een relatie hebben met de ex van een 32-jarige Stadjer. Daarover was via social media al een ruzie ontstaan, die op straat werd uitgevochten.



Dreigen met gaspistool

Daarbij dreigde een andere Stadjer, die bekendstaat als veelpleger, met een gaspistool. De vader en zoon gebruikten een ijzeren staaf als wapen om hun rivalen mee te lijf te gaan. Omstanders belden de politie.



Eigen schuld

De 32- en 37-jarige mannen hadden gevraagd om een schadevergoeding. Die heeft de rechtbank afgewezen, omdat er sprake was van 'eigen schuld.'

Door: RTV Noord