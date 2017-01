Groningen Seaports is tevreden over 2016

(Foto: Groningen in Beeld/Joop Tap)

Groningen Seaports kan met een goed gevoel terugkijken op 2016. De beheerder van de havens van Delfzijl en Eemshaven boekte een record aan overgeslagen goederen, terwijl de winst hoger is dan vooraf was verwacht.

Verder nam Google aan het eind van het jaar haar nieuwe datacenter in gebruik en andere bedrijven kondigden nieuwe investeringen aan.



Miljoenenwinst

Volgens de eerste prognoses komt de winst voor het Gronings havenbedrijf uit op ruim twaalf miljoen euro. Dat komt deels door de uitgifte van bijna veertig hectare bedrijventerreinen. Een ook dit jaar zijn er ook al een aantal hectares bedrijventerrein verkocht. TenneT kocht namelijk al 5,6 hectare.



Overslag

Verder werd er ruim 11,7 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de havens van Delfzijl en Eemshaven. Da's ruim 400.000 ton meer dan in 2015, wat al een goed jaar voor Seaports was.



Toekomst

Groningen Seaports verwacht voor de komende jaren ook groeikansen in verschillende sectoren en daarnaast is er potentie op het gebied van duurzame initiatieven. Zo zal er steeds vaker aandacht zijn voor investeringen op het gebied van oranjegroene stroom. Dit is groene stroom die in Nederland is geproduceerd.

Door: RTV Noord Correctie melden