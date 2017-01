Delfzijl heeft het grootste zonnepark van Nederland

(Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Delfzijl heeft sinds donderdag het grootste zonnepark van Nederland. Sunport Delfzijl is 65 voetbalvelden groot en levert stroom oor bijna achtduizend huishoudens.

Het park is door de Duitse firma Wirsol gebouwd en heeft veertig miljoen euro gekost. De bouw verliep voorspoedig en heeft iets meer dan vier maanden geduurd. De opgewekte stroom gaat via Eneco naar bedrijven in de Eemshaven, zoals het datacenter van Google. Ter vergelijking: dat datacentrum heeft stroom nodig voor 300.000 huishoudens.



Trots

Wethouder IJzebrand Rijzebol van Delfzijl is trots op het zonnepark. 'Ik vind dit fantastisch. We gebruiken hier heel veel energie, maar voor een deel is dat toch duurzame energie. Niet alleen via zonnepanelen, maar hier om ons heen staan ook tientallen windmolens. En daar komen op zee nog veel meer bij.'





Paradepaardje

Voor het Duitse Wirsol is Nederland een belangrijke markt geworden, omdat er steeds meer subsidie vrijkomt voor zonne-energie. 'Voor ons is dit zonnepark in Delfzijl een paradepaardje in Nederland. Dit wordt zeker niet het enige project hier', vertelt directeur Peter Vest.





Delfzijl is ondertussen bezig met nog twee andere zonneparken, onder meer op de plek van een voormalig slibdepot bij Geefsweer in het havengebied van de havenstad.

Door: RTV Noord Correctie melden